No ha desaparecido el Covid.-19 en SLP

En lo que va del 2025, el 5.4 por ciento de los casos de enfermedades respiratorias graves registradas en el estado de San Luis Potosí, corresponden a casos confirmados de Covid-19 de acuerdo con la información de la Secretaría de Salud Federal.

De acuerdo con la información de la Dirección General de Epidemiología, hasta la semana epidemiológica 47, la entidad potosina ha registrado un acumulado anual de 3 mil 252 casos confirmados de Enfermedad Tipo influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG).

De este total, el 5.4 por ciento, es decir, 177 casos son por Covid-19, mientras que de manera paralela, en este 2025 se han contabilizado un total de 7 defunciones como consecuencia de este virus.

El total de casos registrados coloca a la entidad potosina en el puesto 12 a nivel nacional, tan solo por debajo de las cifras de la Ciudad de México, Querétaro, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Zacatecas, Yucatán, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca y Baja California Sur.

En cuanto a la temporada de influenza estacional 2025-2026, San Luis Potosí tan solo ha registrado un total de 423 casos de ETI e IRGA, de los cuales el 1.7 por ciento, 7 casos, corresponden a influenza, sin que hasta el momento se hayan registrado decesos por esta causa.