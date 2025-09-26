Reporta Ssa ligero aumento de contagios por Covid-19

Del 19 al 25 de septiembre del presente año, se registraron 12 nuevos contagios de COVID-19 confirmando el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud (Ssa) 253 mil 921 casos totales de esta enfermedad.

Los estudios de los casos, detallan que en esta última semana se integran 6 mujeres y 6 hombres, en un rango de edad de 0 a 63 años, por lo que la dependencia recordó a la población que los cambios bruscos de temperatura propician las enfermedades respiratorias.

Ante la presencia de síntomas como tos, estornudos, dolor de garganta, dolor de cuerpo o fiebre es necesario usar cubrebocas y asistir a recibir atención médica.

Las jurisdicciones sanitarias que reportaron los nuevos casos son la Jurisdicción Sanitaria No. I con 6 casos en la capital potosina y 4 en Soledad de Graciano Sánchez; y la Jurisdicción Sanitaria No. III de Villa de Pozos, que informó sobre un caso en Villa de Reyes y uno más en Zaragoza.

En esta semana no hay personas hospitalizadas y no hubo decesos por Covid, por lo que la cifra de muertes se mantiene en 7 mil 742 en el Estado.