Reporta Ssa ligero aumento de contagios por Covid-19

La capital, Soledad, Villa de Reyes y Zaragoza registraron los 12 nuevos contagios la última semana

Por PULSO

Septiembre 26, 2025 10:30 a.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

Del 19 al 25 de septiembre del presente año, se registraron 12 nuevos contagios de COVID-19 confirmando el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud (Ssa) 253 mil 921 casos totales de esta enfermedad.

Los estudios de los casos, detallan que en esta última semana se integran 6 mujeres y 6 hombres, en un rango de edad de 0 a 63 años, por lo que la dependencia recordó a la población que los cambios bruscos de temperatura propician las enfermedades respiratorias.

Ante la presencia de síntomas como tos, estornudos, dolor de garganta, dolor de cuerpo o fiebre es necesario usar cubrebocas y asistir a recibir atención médica.

Las jurisdicciones sanitarias que reportaron los nuevos casos son la Jurisdicción Sanitaria No. I con 6 casos en la  capital potosina y 4 en Soledad de Graciano Sánchez; y la Jurisdicción Sanitaria No. III de Villa de Pozos, que informó sobre un caso en Villa de Reyes y uno más en Zaragoza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En esta semana no hay personas hospitalizadas y no hubo decesos por Covid, por lo que la cifra de muertes se mantiene en  7 mil 742 en el Estado

