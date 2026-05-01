Reporta STPS recuperación de empleos en SLP

En la conmemoración del Día del Trabajo, San Luis Potosí llega con un registro de 484 mil 725 empleos formales vigentes, de acuerdo con información oficial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estatal.

Las cifras laborales también muestran que, desde el inicio de la actual administración, se han generado 27 mil 753 nuevos empleos formales en la entidad, lo que ha permitido ampliar la cobertura de seguridad social y prestaciones entre la población trabajadora.

En el rubro salarial, el salario base de cotización promedio se ubica en 664.90 pesos diarios, superando el promedio nacional de 663.45 pesos, según los datos oficiales. Este indicador representa un crecimiento acumulado de 49.62 por ciento en comparación con el inicio del actual gobierno.

Los datos colocan a San Luis Potosí por encima de la media nacional tanto en salario promedio como en generación de empleo formal, en el contexto de esta conmemoración laboral.

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Pese a estos resultados, la STPS estatal mantiene atención sobre la informalidad y los posibles conflictos laborales, mientras continúa con estrategias de vinculación, ferias de empleo y programas de capacitación para fortalecer el mercado laboral en la entidad.

Cabe señalar que, a nivel nacional, más de 22 millones de trabajadores se encuentran afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que dimensiona la participación de San Luis Potosí dentro del empleo formal en el país.