Reportan saldo blanco durante fiestas de la Virgen del Carmen
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Tanto la Guardia Civil como Protección Civil de Villa de Pozos reportaron que las festividades de la Virgen de El Carmen finalizaron con saldo blanco. Se puso especial atención a la buena marcha de la procesión por calles de la cabecera municipal y a la quema de juegos pirotécnicos para evitar accidentes.
La Guardia Civil abanderó y acompañó la procesión del pasado día 16 por más de una decena de calles que previamente fueron cerradas al tráfico, aunque estos cierres se fueron liberando conforme avanzaban los contingentes que acompañaron a la imagen de la Virgen de El Carmen que se venera en el templo de las calles de Casablanca y Mexquitito, en el cuartel de Los Aguilares.
Protección Civil tuvo presencia activa revisando instalaciones de gas y medidas de seguridad de los puestos instalados para la venta de alimentos, bebidas y otras mercancías y supervisando, en el atrio de la capilla, las maniobras de las personas encargadas de los fuegos artificiales.
Hubo presencia de una unidad motora de Protección Civil y de ambulancia para urgencias médicas, con dos paramédicos capacitados, lo que contribuyó a que las y los feligreses pudieran convivir con tranquilidad hasta el término de las festividades.
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