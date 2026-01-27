logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Fotogalería

Aves migratorias hallan refugio en el Tangamanga I

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reprueba alcalde alza salarial en el Interapas

Ordena investigar el tema y aclara: no se ha aplicado aumento alguno

Por Rolando Morales

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Reprueba alcalde alza salarial en el Interapas

El alcalde Enrique Galindo Ceballos, ordenó una investigación interna luego de darse a conocer la aprobación de un incremento de 10 por ciento en el sueldo mensual del director general del organismo operador de agua Interapas. Señaló que dicho ajuste no corresponde a la política salarial del Ayuntamiento.

La investigación fue instruida directamente al encargado de despacho de la Dirección General, Arturo Jaimes Núñez, a quién ordenó esclarecer cómo se dio este proceso de incremento salarial y en su caso deslindar responsabilidades. También se ordenó la suspensión de cualquier acción administrativa relacionada con la aplicación de dicho incremento.

Galindo Ceballos explicó que de manera general, los incrementos salariales están vinculados a los autorizados para el personal del Ayuntamiento, donde el aumento más alto aprobado fue de 5%.

"Eso no puede suceder, lo digo con respeto. Si se confirma este incremento, lo estaré anunciando y desde luego estaremos tomando una medida. Simple y sencillamente no puede ser", subrayó. Descarta que un ajuste de ese nivel sea congruente con la situación financiera del organismo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Informó que sostuvo una reunión con el encargado de la dirección de Interapas, a quien le ordenó revisar a fondo el caso.

Continúa la búsqueda de un perfil definitivo para la dirección general de Interapas y precisó que el actual titular del área administrativa es un especialista en temas financieros, cuya labor está enfocada en ordenar y sanear el esquema financiero.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional
    Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional

    Semujeres presume avances en control interno y evaluación institucional

    SLP

    Redacción

    La dependencia informó resultados de 2025

    Ayuntamiento reconoce incidente con menor en Morales
    Ayuntamiento reconoce incidente con menor en Morales

    Ayuntamiento reconoce incidente con menor en Morales

    SLP

    Redacción

    Anuncian demolición de palapas en mal estado

    Ordena Galindo investigar alza salarial a director de Interapas
    Ordena Galindo investigar alza salarial a director de Interapas

    Ordena Galindo investigar alza salarial a director de Interapas

    SLP

    Rolando Morales

    El alcalde señaló que dicho ajuste no corresponde a la política de sueldos en el Ayuntamiento

    Sigue abierto el proceso de admisión 2026 a la UASLP
    Sigue abierto el proceso de admisión 2026 a la UASLP

    Sigue abierto el proceso de admisión 2026 a la UASLP

    SLP

    Pulso Online

    Un número considerable de jóvenes ya han comenzado a crear sus cuentas y a registrar su información, informó la casa de estudios