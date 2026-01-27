Reprueba alcalde alza salarial en el Interapas

El alcalde Enrique Galindo Ceballos, ordenó una investigación interna luego de darse a conocer la aprobación de un incremento de 10 por ciento en el sueldo mensual del director general del organismo operador de agua Interapas. Señaló que dicho ajuste no corresponde a la política salarial del Ayuntamiento.

La investigación fue instruida directamente al encargado de despacho de la Dirección General, Arturo Jaimes Núñez, a quién ordenó esclarecer cómo se dio este proceso de incremento salarial y en su caso deslindar responsabilidades. También se ordenó la suspensión de cualquier acción administrativa relacionada con la aplicación de dicho incremento.

Galindo Ceballos explicó que de manera general, los incrementos salariales están vinculados a los autorizados para el personal del Ayuntamiento, donde el aumento más alto aprobado fue de 5%.

"Eso no puede suceder, lo digo con respeto. Si se confirma este incremento, lo estaré anunciando y desde luego estaremos tomando una medida. Simple y sencillamente no puede ser", subrayó. Descarta que un ajuste de ese nivel sea congruente con la situación financiera del organismo.

Informó que sostuvo una reunión con el encargado de la dirección de Interapas, a quien le ordenó revisar a fondo el caso.

Continúa la búsqueda de un perfil definitivo para la dirección general de Interapas y precisó que el actual titular del área administrativa es un especialista en temas financieros, cuya labor está enfocada en ordenar y sanear el esquema financiero.