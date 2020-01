Repudian aguadores de cementerio El Saucito alza a tarifa

Trabajadores de reparto de agua en cubetas en el Cementerio Municipal El Saucito resintieron el incremento aplicado al costo del líquido que tienen disponible para realizar su trabajo solicitado por familiares y deudos de los difuntos.

Los trabajadores explicaron que el precio de los boletos mensuales para obtener agua subió y aseguraron que ya es un costo inalcanzable.

Explicaron que pagan un derecho por 50 boletos al mes a un costo de cien pesos y ahora tienen que pagar 425 pesos por mes, incremento al precio del agua que por ahora no se sabe de dónde viene.

Informaron que hay 105 aguadores únicamente en el Cementerio Municipal del Saucito, quienes utilizan cantidades variables de agua según los servicios que hubiera.

Explicaron que por lo general realizan de 12 a 13 viajes diarios, pero a veces no hay suficiente agua disponible en la pilita asignada para el llenado de los botes, misma que recibe agua a través de una pipa.

La alcaldía asignó credenciales para identificar a los aguadores, y según algunos de ellos se les asigna cada mes un paquete de 50 boletos, para algunos que tienen otras fuentes de ingreso y otros que únicamente dependen del trabajo en el cementerio, pero sólo si tienen trabajo ganan y de lo contrario, no obtienen ingresos en caso de que no tengan tarea asignada por los visitantes.

Agregaron que se les exige cierta cantidad y sin embargo puede que no tengan trabajo, e incluso quedar sujetos al castigo de no obtener agua en caso de que no la trabajen en forma constante.