Repuntan ingresos a carreras de Ciencias Sociales: Colsan

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Después que, desde la pandemia de la Covid-19 decayó el interés por las áreas humanísticas, en el proceso de inscripción 2026, volvió a incrementar el ingreso de estudiantes a carreras de ciencias sociales, informó David Eduardo Vázquez Salguero, presidente del Colegio de San Luis (Colsan).

Describió que el Centro Público de Investigación (CPI) admitió alrededor de 60 estudiantes de posgrados, distribuidos en las maestrías de Asuntos Políticos, Políticas Públicas y Literatura; y doctorados en Ciencias Sociales y Estudios Antropológicos.

Externó que, en ciclo anteriores el ingreso a antropología solía ser de entre cinco a seis alumnos y ahora llegó de ocho a 12; y ciencias sociales tenía de 15 a 16 jóvenes, y actualmente podría llegar hasta los 25 estudiantes.

Consideró que los indicadores de más solicitudes de acceso son una señal que deben ser consideradas por las universidades e instituciones de educación media superior, donde se pretende suprimir las áreas de estudios y asignaturas sobre humanidades.

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Como lo advirtió recientemente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), enfatizó que se observa una tendencia "muy alta" al impulso de la formación científica, tecnológica y administrativa.

Complementó que el Colsan está a la espera de conocer cuántos de los alumnos aceptados procederán a inscribirse, a fin de solicitar las becas respectivas a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

"Es muy importante referir que habíamos visto que, ante la pandemia, una disminución de aspirantes, la matrícula nos había bajado mucho en las áreas de ciencias sociales y humanidades, y este año repuntó muchísimo la cantidad de aspirantes", concluyó.