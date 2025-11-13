Rescate de Pensiones ya suma 12 mil 630 millones, asegura Gobierno

Desde el 26 de septiembre de 2021 y hasta que concluya el 2025, el Poder Ejecutivo habrá entregado 12 mil 630 millones de pesos a la Dirección de Pensiones del Estado (DPE), de los cuales algunos recursos corresponden a retenciones o aportaciones de la administración pasada. Por ello, dicho financiamiento es considerado extraordinario, porque "no correspondía en forma directa e inmediata a nosotros".

Así lo informaron en conferencia de prensa J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno, y Luis Arturo Coronado Puente, director general de la DPE, quienes reconocieron la necesidad de impulsar una reforma integral al sistema estatal de retiro.

Pese a la urgencia del tema, no precisaron cuándo presentarán la iniciativa ante el Congreso del Estado, aunque se comprometieron a socializar su contenido con los cuatro sectores cotizantes: burócratas, telesecundaria, docentes y empleados de la DPE.

Torres Sánchez afirmó que las afectaciones financieras actuales derivan de omisiones de gobiernos anteriores, que no realizaron las retenciones ni aportaciones correspondientes, además de haber efectuado inversiones confusas o ficticiasen el extranjero y un presunto "saqueo directo" de exfuncionarios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Torres detalla el monto extraordinario a Pensiones.

El funcionario destacó que la pensión más alta que paga el Estado asciende a 146 mil 680 pesos mensuales, y detalló que desde 2021 a octubre de 2025 se habrán inyectado 11 mil 430 millones de pesos a la DPE. De ese monto, 3 mil 360 millones se depositaron en los últimos 17 meses y mil 200 millones se entregarán en el último bimestre del año. Con el pago de aguinaldos, la cifra total llegará a 12 mil 630 millones.

"Las inversiones ficticias, irregulares o arriesgadas... bueno, aún se buscan algunas rutas, porque no ha sido fácil. Se sacó dinero del país y se colocó en fondos poco claros, algunos incluso en quiebra o inexistentes", expuso.

Por su parte, Coronado Puente urgió a modificar el sistema estatal de pensiones, vigente desde 1959, ya que carece de tope máximo y de un mínimo de años de servicio, factores esenciales para evitar su colapso.

Subrayó que, una vez saldada la totalidad de los recursos, se deberá mantener una "muy buena disciplina" para no repetir los errores del pasado.

"Vamos bien; vuelvo a repetir: las pensiones se han pagado a tiempo", añadió.

Finalmente, reconoció que "cada año el costo de las pensiones es más alto", por lo que consideró indispensable cambiar el sistema actual.