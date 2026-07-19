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Restauranteros esperan repunte por la final de la Copa Mundialista

Por Leonel Mora

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
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      Restauranteros de Villa de Pozos esperan un buen cierre del Mundial de Futbol con el juego final de este domingo entre Argentina y España. El juego de ayer sábado por el tercer lugar, entre Francia e Inglaterra, generó un incremento "aceptable" de clientela a los negocios de alimentos y bebidas de este municipio.

      A lo largo del torneo, en diversos restaurantes se ofrecieron descuentos y promociones para atraer comensales en los días que hubo partidos, especialmente, cuando jugó la Selección Mexicana contra Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa, Ecuador e Inglaterra.

      Vasos conmemorativos, bebidas al dos por uno, alimentos a mitad de precio y complementos gratis en ciertos platillos fueron algunas de las promociones que se manejaron.

      A su vez, la Dirección de Turismo de Villa de Pozos promovió la campaña "La Ruta Mundialista del Sabor" en la que negocios de la localidad, manejaron bebidas y alimentos inspirados en la cocina de países como Alemania, Argentina, Estados Unidos, Francia y México.

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      Una vez terminada la fiesta futbolera, los restauranteros de Villa de Pozos pondrán la mira en promoverse para la temporada de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) que se realiza en agosto y, posteriormente, atraer comensales para septiembre, el mes patrio por excelencia. 

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