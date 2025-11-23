logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ES NUEVA CRISTIANA

Fotogalería

ES NUEVA CRISTIANA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Retiran más de 400 anuncios irregulares en operativo municipal

El Ayuntamiento de San Luis Potosí retira pendones sin autorización en operativo municipal

Por Rolando Morales

Noviembre 23, 2025 01:29 p.m.
A
Retiran más de 400 anuncios irregulares en operativo municipal

Un operativo de la Dirección de Comercio Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí derivó en el retiro de más de 400 pendones y lonas colocados sin autorización en distintos puntos del poniente de la ciudad, como parte de las acciones para ordenar el uso de la vía pública y reducir la contaminación visual.

De acuerdo con la dependencia, durante el recorrido se detectó una gran cantidad de anuncios instalados sin cumplir con los permisos establecidos en el Reglamento de Actividades Comerciales. Ante ello, personal municipal procedió a retirarlos de inmediato.

La autoridad recordó que la colocación de publicidad en la vía pública sin autorización puede derivar en sanciones económicas significativas, por lo que hizo un llamado a empresas, comercios y ciudadanía a apegarse a los lineamientos vigentes.

El operativo forma parte de las acciones permanentes para mejorar la imagen urbana y mantener espacios más limpios y seguros, según explicó la Dirección de Comercio, que adelantó que estos recorridos continuarán en otras zonas de la capital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De acuerdo con la Ley de Ingresos para el año fiscal 2025 del ayuntamiento capitalino los servicios de expedición de licencias y su refrendo anual, colocación y uso de anuncios y carteles publicitarios o la realización de publicidad, excepto los que se realicen por medio de televisión, radio, periódico y revistas oscilan en un costo de entre 1.32 y 15 UMAs, es decir costos que van desde los 149 1 mil 697 pesos dependiendo de las dimensiones de los anuncios.

Mientras que las multas por la violación al Reglamento de Anuncios del Ayuntamiento de San Luis Potosí oscila entre las 50 y 100 UMAs, es decir, costos que van desde los 5 mil 657 hasta los 11 mil 314 pesos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Retiran más de 400 anuncios irregulares en operativo municipal
Retiran más de 400 anuncios irregulares en operativo municipal

Retiran más de 400 anuncios irregulares en operativo municipal

SLP

Rolando Morales

El Ayuntamiento de San Luis Potosí retira pendones sin autorización en operativo municipal

Botones de auxilio en campus UASLP siguen activos, afirma SSPC.
Botones de auxilio en campus UASLP siguen activos, afirma SSPC.

Botones de auxilio en campus UASLP siguen activos, afirma SSPC.

SLP

Rolando Morales

El Congreso analiza medidas para asegurar la operatividad de botones de pánico en la UASLP.

Tiendas "chinas" ganan terreno y tensan al comercio en SLP
Tiendas "chinas" ganan terreno y tensan al comercio en SLP

Tiendas "chinas" ganan terreno y tensan al comercio en SLP

SLP

Samuel Moreno

Inspecciones revelan irregularidades en tiendas asiáticas del Centro Histórico

PRI admite cierre difícil y valora pedir préstamo al Comité Nacional
PRI admite cierre difícil y valora pedir préstamo al Comité Nacional

PRI admite cierre difícil y valora pedir préstamo al Comité Nacional

SLP

Samuel Moreno

El problema financiero del PRI en San Luis Potosí refleja dificultades similares enfrentadas por otras fuerzas políticas en el estado.