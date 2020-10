Revienta Gama mesa de acuerdos entre aspirantes

El senador con licencia Marco Gama Basarte reventó la mesa de acuerdo entre los aspirantes a la candidatura del PAN para gobernador.

El presidente estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández, afirmó sin embargo que continuarán y serán más frecuentes las convocatorias para sacar un acuerdo de criba mediante encuestas a población abierta, a fin de reducir de siete a tres el número de participantes en la contienda interna del PAN.

A la cita en la sede estatal del PAN acudieron al anochecer de ayer el senador con licencia Marco Gama Basarte, el alcalde capitalino Xavier Nava Palacios, el ex senador Octavio Pedroza Gaitán, el diputado local Rolando Hervert, la diputada Sonia Mendoza Díaz y el ex diputado Alejandro "Boris" Lozano. El legislador federal Xavier Azuara no pudo asistir porque tenía agenda en la Cámara de Diputados.

El encuentro fue a puerta cerrada en el auditorio. El senador Gama llegó de mal humor y le gritoneó desde su lugar a un reportero de El Exprés que entró a tomar una foto de la mesa antes de que empezara a sesionar. "¡Te lo digo al chile, al chile! ¡No fotos, no quiero que tomes fotos!", le gritó imperativo. En la mesa nadie lo secundó en su exigencia.

Por versión de los participantes, una vez que salieron, no se logró acuerdo respecto del tema a tratar, el esquema de medición mediante encuesta a población abierta. Gama Basarte insistió en hacer la elección interna con los siete interesados en la candidatura y eliminar las encuestas a población abierta cuyos resultados permitan reducir la baraja a los perfiles más competitivos.

Sin embargo, al término de la reunión, el dirigente estatal aseguró que el partido continuará la construcción de un acuerdo unánime para realizar la elección interna sólo con los tres perfiles de mayor competitividad.

Juan Francisco Aguilar Hernández externó su confianza de alcanzar la unanimidad respecto del método antes del 15 de noviembre. La propuesta es que hagan la medición dos casas encuestadoras elegidas y pagadas por los participantes en conjunto, además de una tercera del partido.