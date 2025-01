Revoca Tribunal registro del PRD en SLP; impugnarán decisión

El Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) revocó el registro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) como partido local, después de que este perdiera su registro como partido nacional.

En sesión del jueves, el TEESLP revocó el acuerdo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), que otorgó el registro al partido, pero que fue impugnado por la representante de Morena ante el organismo electoral.

El Tribunal consideró que la interpretación empleada por el Ceepac para otorgar el registro, priorizó el derecho de asociación del PRD por encima del derecho político-electoral a ser votado.

"Esta interpretación llevaría al absurdo de asegurar la existencia de un partido político que podría no atender la necesidad de posibilitar el acceso a los órganos de representación de su militancia, que es su finalidad constitucional", señala la resolución, bajo la ponencia dela magistrada Denisse Porras Guerrero.

Además, el PRD no habría cumplido con el requisito de postulación mínima de candidaturas, establecido en el artículo 95, párrafo 5, de la Ley General de Partidos, pues para el proceso electoral 2024, el partido solo registró tres candidaturas a diputaciones locales h 12 a ayuntamientos. El mínimo necesario para el registro serían cinco diputaciones y 29 ayuntamientos.

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Revolucionario Institucional (PRI) también habían presentado inconformidades respecto al registro ante el Ceepac, sin embargo, el organismo electoral las consideró no procedentes.

El PRD puede impugnar la resolución del TEESLP para llevarlo a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o, posteriormente, a la Sala Superior para una resolución definitiva.

Impugnará PRD decisión

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) impugnará la resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) que consideró improcedente su registro como partido local.

El instituto llevará el asunto a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), informó su dirigente estatal, Jorge Zavala López, quien vio "intereses oscuros" en la resolución de la instancia jurídica.

"Es una interpretación del tribunal local, no estamos de acuerdo, creemos que puede haber un sesgo más allá, político o de intereses personales del propio tribunal. No sabemos, no queremos pensar mal, pero obviamente nosotros tenemos la razón", declaró.

Zavala López aseguró que cumplió con los requisitos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos para conseguir su registro local, que fue aprobado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

"San Luis Potosí necesita más oferta pública y no nada más la de unos cuantos. No sé qué temor le tengan al PRD, no sé cuál sea su miedo, si dicen que no existimos", señaló Jorge Zavala.

Informó que el equipo jurídico del PRD ya tiene lista la impugnación y esperan que la próxima semana se de vista del asunto en la Sala Regional Monterrey del TEPJF. Añadió que los argumentos presentados por el TEESLP no tienen sustento.

"Estamos seguros, confiados que en Monterrey, lejos aquí de los intereses oscuros que se pudieran tener, nos darán la razón, la ley es clara y confiamos en la ley y que no se enturbien las decisiones", concluyó el dirigente perredista.