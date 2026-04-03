Rita Ozalia recorre corredor turístico en Huichihuayán

Huehuetlán, S.L.P.- La dirigente estatal de Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, realizó un recorrido por el corredor turístico y comercial de Huichihuayán, donde reconoció el trabajo de las familias que participan en esta actividad económica.

Durante la visita, señaló que este espacio se ha consolidado como un punto relevante para la economía local, al concentrar la venta de productos tradicionales, artesanías y alimentos típicos de la región.

Acompañada por el alcalde Ramón Martínez Avitud, la dirigente sostuvo encuentros con comerciantes y productores, quienes expusieron las condiciones en las que operan y las necesidades que enfrentan.

En el corredor se ofertan principalmente nieves artesanales, plantas y textiles indígenas, que forman parte de los atractivos turísticos de la Huasteca potosina.

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Rodríguez Velázquez indicó que este tipo de espacios contribuyen a la generación de ingresos y a la preservación de tradiciones comunitarias, además de que representan una opción para impulsar el turismo en la región.