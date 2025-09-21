logo pulso
Roban en pleno Centro Histórico sin presencia policial

Vecinos y comerciantes reportan incremento de robos en 2025, mientras acusan poca reacción de la Policía Municipal.

Por Samuel Moreno

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Robos sin vigilancia en Centro Histórico

Robos sin vigilancia en Centro Histórico

La inseguridad en el Centro Histórico de San Luis Potosí sigue siendo un problema para ciudadanos y comerciantes, quienes denuncian la falta de presencia policial en calles transitadas de la capital potosina.

El pasado 19 de septiembre, un ciudadano reportó en redes sociales que un familiar fue víctima del robo de pertenencias tras la apertura ilícita de su vehículo en la calle Mariano Arista, aledaña a la avenida Carranza, una de las más concurridas de la ciudad.

De acuerdo con imágenes de una cámara de seguridad, se observa a dos hombres rondando el automóvil y, tras asegurarse de que no había elementos de seguridad presentes, uno de ellos ingresó al vehículo por la ventana trasera derecha para abrir las puertas y el cofre.

Durante varios minutos y sin apresurarse, los delincuentes sustrajeron la batería y objetos personales de la víctima, que introdujeron en una mochila. Todo el acto fue presenciado por transeúntes y conductores, sin que nadie interviniera.

Robos y vandalismo afectan a la capital: Galindo

En el acto, no se registró presencia de patrullas ni de policías municipales, lo que permitió a los responsables retirarse del lugar sin mayores inconvenientes.

La denunciante hizo un llamado enérgico a las autoridades para reforzar la seguridad en el primer cuadro de la ciudad y prevenir este tipo de delitos del fuero común.

Según comerciantes y habitantes del Centro Histórico, los reportes de robo y hechos delictivos han aumentado en lo que va de 2025, mientras que la respuesta de la Policía Municipal ha sido percibida como tardía, generando preocupación sobre la efectividad de las estrategias de seguridad en la zona.

