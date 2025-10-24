Robos dejan sin clientes al República

Los robos mantienen en vilo a comerciantes y clientes en el Mercado República: hay desde los que arrancan cadenas y relojes hasta los que se llevan los teléfonos celulares y es fecha que los problemas no paran, informó Marcela N., quien advirtió que ese clima de falta de garantías está opacando las posibilidades de celebrar el medio siglo de ese centro de abasto popular, ahora afectado por la baja cantidad de clientes.

Explicó que por todo lo ocurrido incluyendo la inseguridad el mercado ha permanecido solo o con muy bajas ventas, hay muchos robos, llegan ladrones de muchos lados y la policía está ausente. Agregó que mucha gente dice que la policía está las 24 horas ahí, pero lo que ella percibe es que no hay policía para vigilar la zona.

Incluso ha visto que hay policías que nada más van, se dan la vuelta, se toman la foto y se van. “Ahorita están aquí y en diez minutos ya están en Fundadores o en la Plaza del Carmen.