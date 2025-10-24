Frágil, tregua en Gaza, dice ONU

Naciones Unidas.- El enviado adjunto de la ONU para Oriente Medio, Ramiz Alakbarov, afirmó este jueves que el alto el fuego en Gaza ofrece una “oportunidad excepcional” para poner fin al conflicto entre israelíes y palestinos pero advirtió de que la tregua es “frágil” y “precaria”.

“Sin un apoyo decidido para la reconstrucción y la entrega de ayuda, la región corre el riesgo de volver a caer en la violencia”, dijo Alakbarov en el Consejo de Seguridad, y agregó que el alto el fuego es “extremadamente frágil” y que “debe evitarse a toda costa la vuelta al conflicto”.

El enviado especial elogió los esfuerzos de mediación de Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía, y calificó el alto el fuego como “un avance crucial” que debe consolidarse “mediante la moderación y la cooperación”.

Alakbarov instó a la devolución inmediata de los restos de los rehenes fallecidos y solicitó que la ayuda humanitaria ingrese al enclave “a gran escala” para satisfacer lo que describió como “enormes y urgentes necesidades”.

Entretanto, el Gobierno de Hamás en Gaza ha denunciado decenas de violaciones por parte de Israel desde que se logró el alto el fuego, entre ellas disparos contra civiles, bombardeos y ataques deliberados y detenciones.

Al menos 97 gazatíes han muerto por fuego israelí y otros 230 han resultado heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego, según Hamás, que, por su parte, debe devolver aún los cadáveres de 13 rehenes que siguen en el enclave para que el acuerdo pueda seguir avanzando.