SLP

Rosario Castellanos amplía matrícula en SLP

La institución pública y gratuita anticipa más de mil 300 estudiantes adicionales por turno.

Por Redacción

Febrero 14, 2026 08:34 p.m.
La Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) reportó crecimiento en su operación en San Luis Potosí, a cinco meses del inicio de actividades, el 8 de septiembre de 2025.

De acuerdo con información oficial, la institución proyecta un incremento superior a mil 300 estudiantes por turno, en un esquema de educación pública y gratuita.

La oferta académica incluye licenciaturas en Ciencias de Datos para Negocios, Economía y Desarrollo Sostenible, Relaciones Internacionales, Contaduría y Finanzas, Psicología, Humanidades y Narrativas Multimedia, Filosofía e Historia, así como ingenierías en Robótica e Inteligencia Artificial.

Los programas se imparten en modalidades presencial-híbrida, semipresencial y a distancia.

Gallardo y Sheinbaum inauguran universidad

Acuerdan construir las siguientes etapas de la Rosario Castellanos

La operación de la universidad se coordina con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), como parte de la ampliación de cobertura en educación superior en la entidad.

