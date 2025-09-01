logo pulso
Saldo blanco en el regreso a clases, reporta SSPCE

La Secretaría de Seguridad estatal confirmó que no hubo incidentes durante el operativo "Juventud 2025".

Por Redacción

Septiembre 01, 2025 12:59 p.m.
A
El regreso a clases transcurrió sin incidentes. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reportó saldo blanco tras la aplicación del operativo "Juventud 2025".

Agentes de la Guardia Civil Estatal desplegaron vigilancia desde temprano en las inmediaciones de los planteles educativos, con el objetivo de resguardar a estudiantes, docentes y padres de familia.

El titular de la SSPCE, Jesús Juárez Hernández, informó que el dispositivo se mantendrá en horarios de entrada y salida escolar como parte de las medidas permanentes de protección para la comunidad educativa.

SLP

Redacción

La Secretaría de Seguridad estatal confirmó que no hubo incidentes durante el operativo "Juventud 2025".

Busca Galindo respaldo de diputados a ley de ingresos 2026
Busca Galindo respaldo de diputados a ley de ingresos 2026

Busca Galindo respaldo de diputados a ley de ingresos 2026

SLP

Rolando Morales

Para 2025, el proyecto contemplaba aumentos en diversos impuestos del municipio

Persiste contaminación en ríos de la Huasteca
Persiste contaminación en ríos de la Huasteca

Persiste contaminación en ríos de la Huasteca

SLP

Rubén Pacheco

Autoridades toman medidas ante contaminación en afluentes de la Huasteca Potosina

Regresan a clase e 48 mil alumnos en Solead
Regresan a clase e 48 mil alumnos en Solead

Regresan a clase e 48 mil alumnos en Solead

SLP

PULSO

Se informó que el retorno a las aulas se desarrolló con normalidad