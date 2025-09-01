Saldo blanco en el regreso a clases, reporta SSPCE
La Secretaría de Seguridad estatal confirmó que no hubo incidentes durante el operativo "Juventud 2025".
El regreso a clases transcurrió sin incidentes. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reportó saldo blanco tras la aplicación del operativo "Juventud 2025".
Agentes de la Guardia Civil Estatal desplegaron vigilancia desde temprano en las inmediaciones de los planteles educativos, con el objetivo de resguardar a estudiantes, docentes y padres de familia.
El titular de la SSPCE, Jesús Juárez Hernández, informó que el dispositivo se mantendrá en horarios de entrada y salida escolar como parte de las medidas permanentes de protección para la comunidad educativa.
Te puede interesar: Ciclo escolar 2025-2026: falta de profesores preocupa a padres
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Saldo blanco en el regreso a clases, reporta SSPCE
Redacción
La Secretaría de Seguridad estatal confirmó que no hubo incidentes durante el operativo "Juventud 2025".
Busca Galindo respaldo de diputados a ley de ingresos 2026
Rolando Morales
Para 2025, el proyecto contemplaba aumentos en diversos impuestos del municipio
Persiste contaminación en ríos de la Huasteca
Rubén Pacheco
Autoridades toman medidas ante contaminación en afluentes de la Huasteca Potosina