Saldo blanco en el regreso a clases, reporta SSPCE

El regreso a clases transcurrió sin incidentes. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado reportó saldo blanco tras la aplicación del operativo "Juventud 2025".

Agentes de la Guardia Civil Estatal desplegaron vigilancia desde temprano en las inmediaciones de los planteles educativos, con el objetivo de resguardar a estudiantes, docentes y padres de familia.

El titular de la SSPCE, Jesús Juárez Hernández, informó que el dispositivo se mantendrá en horarios de entrada y salida escolar como parte de las medidas permanentes de protección para la comunidad educativa.

