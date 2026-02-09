logo pulso
Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

Graciela Zendejas asume la presidencia de ADERIAC

SLP

Salud estatal pide completar vacunación contra sarampión y varicela en SLP

Autoridades sanitarias piden reforzar esquemas en niñas y niños.

Por Redacción

Febrero 09, 2026 07:32 p.m.
A
Salud estatal pide completar vacunación contra sarampión y varicela en SLP

La Secretaría de Salud del Estado informó, mediante un comunicado, que reforzó el llamado a madres y padres de familia para completar los esquemas de vacunación contra sarampión y varicela en niñas y niños de San Luis Potosí, al tratarse de enfermedades prevenibles mediante inmunización.

De acuerdo con la dependencia, se mantiene coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) para difundir información que permita la detección oportuna de enfermedades contagiosas en planteles educativos, con el fin de reducir riesgos entre estudiantes, personal docente y administrativo.

La directora general de los Servicios de SaludElizabeth Dávila Chávez, señaló que el hogar es el primer filtro para prevenir contagios y exhortó a no enviar a las infancias a la escuela ante la presencia de síntomas. Indicó que el sarampión puede presentarse con fiebre alta, tos, ojos enrojecidos y erupciones cutáneas, mientras que la varicela suele manifestarse con fiebre leve y ampollas con líquido.

Investigan posibles casos de sarampión en escuela

Supervisor de zona escolar 001 informó sobre casos sospechosos en la Benito Juárez

La funcionaria recomendó permanecer en casa, utilizar cubrebocas y acudir a valoración médica ante cualquier signo de alerta. También informó que la vacuna contra el sarampión se encuentra disponible de forma gratuita en unidades del IMSS-Bienestar, IMSS, ISSSTE, Pemex y Sedena.

Elizabeth Dávila Chávez

El comunicado precisa que brigadistas del programa Visitando Corazones realizan jornadas de vacunación domiciliaria en la capital potosina, así como en Ciudad Valles y Tamazunchale.

Salud estatal pide completar vacunación contra sarampión y varicela en SLP
Salud estatal pide completar vacunación contra sarampión y varicela en SLP

Salud estatal pide completar vacunación contra sarampión y varicela en SLP

SLP

Redacción

Autoridades sanitarias piden reforzar esquemas en niñas y niños.

