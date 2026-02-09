Salud estatal pide completar vacunación contra sarampión y varicela en SLP

La Secretaría de Salud del Estado informó, mediante un comunicado, que reforzó el llamado a madres y padres de familia para completar los esquemas de vacunación contra sarampión y varicela en niñas y niños de San Luis Potosí, al tratarse de enfermedades prevenibles mediante inmunización.

De acuerdo con la dependencia, se mantiene coordinación con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) para difundir información que permita la detección oportuna de enfermedades contagiosas en planteles educativos, con el fin de reducir riesgos entre estudiantes, personal docente y administrativo.

La directora general de los Servicios de Salud, Elizabeth Dávila Chávez, señaló que el hogar es el primer filtro para prevenir contagios y exhortó a no enviar a las infancias a la escuela ante la presencia de síntomas. Indicó que el sarampión puede presentarse con fiebre alta, tos, ojos enrojecidos y erupciones cutáneas, mientras que la varicela suele manifestarse con fiebre leve y ampollas con líquido.

La funcionaria recomendó permanecer en casa, utilizar cubrebocas y acudir a valoración médica ante cualquier signo de alerta. También informó que la vacuna contra el sarampión se encuentra disponible de forma gratuita en unidades del IMSS-Bienestar, IMSS, ISSSTE, Pemex y Sedena.

El comunicado precisa que brigadistas del programa Visitando Corazones realizan jornadas de vacunación domiciliaria en la capital potosina, así como en Ciudad Valles y Tamazunchale.