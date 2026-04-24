Salud registra sólo ocho contagios por dengue

Hasta el momento San Luis Potosí confirma solo ocho contagios por dengue, 114 menos que los 122 del mismo período del 2025.

De las ocho personas infectadas con el serotipo 3, tres corresponden a dengue no grave, tres con signos de alarma y dos del tipo hemorrágico o grave, según el informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE).

El reporte precisó que dos de los no graves se confirmaron en los municipios de Ciudad Valles y uno en Tamuín; y los cinco restantes en las municipalidades de Ciudad Valles, Ébano, Tamasopo y Tamuín.

Pese a la baja incidencia de picaduras del mosquito Aedes Aegypti, el sistema de monitoreo federal contabiliza dos muertes en estudio, es decir, que los decesos están siendo analizados para confirmar o descartar si el dengue fue la causa.

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Las defunciones confirmadas son avaladas por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica y son publicadas conforme se llevan a cabo las sesiones de este comité, por lo que no corresponden a la semana epidemiológica de ocurrencia.

Como medidas preventivas, los Servicios de Salud del Estado mantienen jornadas de fumigación, descacharrización y saneamiento básico a través de las Jurisdicciones Sanitarias, la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) y los ayuntamientos.