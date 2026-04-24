logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

Fotogalería

¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Salud registra sólo ocho contagios por dengue

Se mantienen jornadas de fumigación, descacharrización y saneamiento básico

Por Redacción

Abril 24, 2026 01:14 p.m.
A
Salud registra sólo ocho contagios por dengue

Hasta el momento San Luis Potosí confirma solo ocho contagios por dengue, 114 menos que los 122 del mismo período del 2025.

De las ocho personas infectadas con el serotipo 3, tres corresponden a dengue no grave, tres con signos de alarma y dos del tipo hemorrágico o grave, según el informe semanal de la Dirección General de Epidemiología (DGE).

El reporte precisó que dos de los no graves se confirmaron en los municipios de Ciudad Valles y uno en Tamuín; y los cinco restantes en las municipalidades de Ciudad Valles, Ébano, Tamasopo y Tamuín.

Pese a la baja incidencia de picaduras del mosquito Aedes Aegypti, el sistema de monitoreo federal contabiliza dos muertes en estudio, es decir, que los decesos están siendo analizados para confirmar o descartar si el dengue fue la causa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las defunciones confirmadas son avaladas por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica y son publicadas conforme se llevan a cabo las sesiones de este comité, por lo que no corresponden a la semana epidemiológica de ocurrencia.

Como medidas preventivas, los Servicios de Salud del Estado mantienen jornadas de fumigación, descacharrización y saneamiento básico a través de las Jurisdicciones Sanitarias, la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) y los ayuntamientos.

LEA TAMBIÉN

Lluvias impulsan la expansión del dengue

El mosquito transmisor del dengue ya se expandió de la Huasteca a la Zona Media del estado, en medio de las lluvias recientes que favorecen su reproducción, advirtió la presidenta de la Comisión de Sa...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Salud registra sólo ocho contagios por dengue
Salud registra sólo ocho contagios por dengue

Salud registra sólo ocho contagios por dengue

SLP

PULSO

Se mantienen jornadas de fumigación, descacharrización y saneamiento básico

Suman 70 casos de sabotaje en Alameda: Azuara
Suman 70 casos de sabotaje en Alameda: Azuara

Suman 70 casos de sabotaje en Alameda: Azuara

SLP

Rolando Morales

Un reciente incendio en el lago de los patos fue intencional, con materiales inflamables

Municipios, con 4 meses para homologar salarios a policías: Proal
Municipios, con 4 meses para homologar salarios a policías: Proal

Municipios, con 4 meses para homologar salarios a policías: Proal

SLP

Rubén Pacheco

Deben ajustar los sueldos mínimos netos a 14 mil pesos mensuales

Simulacro en empresa de vidrio moviliza a 300 trabajadores en la Zona Industrial
Simulacro en empresa de vidrio moviliza a 300 trabajadores en la Zona Industrial

Simulacro en empresa de vidrio moviliza a 300 trabajadores en la Zona Industrial

SLP

Redacción

Evalúan tiempos de respuesta y protocolos de emergencia