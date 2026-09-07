Niega INE omisión para regular actos anticipados

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Instituto Nacional Electoral (INE) en San Luis Potosí evitó emitir una valoración sobre la participación de la senadora del PVEM, Ruth González Silva, en el concierto realizado en el penal de La Pila, al señalar que, como autoridad electoral, debe mantener una postura imparcial mientras no exista una queja o denuncia formal que permita iniciar una investigación.

Postura del INE ante concierto en penal La Pila

Patricia Santos Quevedo, encargada de Despacho de la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del INE, fue cuestionada sobre el acto realizado el pasado 7 de agosto, al que acudieron González Silva, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y la cantante Gloria Trevi. Durante la actividad fueron entregadas a las internas gorras con las iniciales "RG", situación que generó cuestionamientos por una posible promoción personalizada de la senadora.

"Ahora sí que permanecemos imparciales respecto de las opiniones que podamos tener al respecto. Estamos a la espera de que el Consejo General emita algunos lineamientos para regular todos estos actos y actividades que están llevando a cabo diversas personalidades en la vida política de la entidad y del país", comentó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Críticas y derechos en espectáculos para internas

La entrega de las gorras fue cuestionada por la abogada y maestra en Derechos Humanos Fátima Hernández Alvizo, quien señaló que las mujeres privadas de la libertad tienen derecho a recibir espectáculos financiados por el estado como parte de su rehabilitación y derecho al ocio. Sin embargo, consideró problemática la utilización de recursos públicos para la promoción individual de una figura política en una población en situación de vulnerabilidad.

Santos Quevedo señaló que, ante las elecciones de gubernatura y diputaciones federales, se prevé una intensa movilidad de actores políticos y que el Instituto estará atento a que sus actividades se desarrollen dentro de la legalidad y, en su caso, a recibir y atender las quejas que sean presentadas.