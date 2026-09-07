Conectarían el tren de pasajeros con Red Metro

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Se pretende que el proyecto federal del tren de pasajeros proveniente del centro del país, tenga una conexión con la estación de transferencia de la Red Metro, localizada en la Zona Industrial, informó Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno del Estado.

Claudia Sheinbaum actualiza proyecto ferroviario en San Luis Potosí

En su reciente visita a la capital potosina para presentar su segundo informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo actualizó que se le da seguimiento al desarrollo del proyecto ferroviario que pasará por San Luis Potosí.

Coordinación entre dependencias para el avance del tren

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La funcionaria estatal refirió que actualmente la dependencia estatal mantiene comunicación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI).

Derivado de ello, Martínez Acosta precisó que el 90 por ciento de la red ferroviaria toma en cuenta las paralelas ya existentes en territorio potosino.