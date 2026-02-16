logo pulso
San Luis será sede de encuentro de autos antiguos

El evento se realizará el 22 de febrero en la Fenapo

Por Redacción

Febrero 16, 2026 05:23 p.m.
A
San Luis será sede de encuentro de autos antiguos

San Luis Potosí albergará el próximo 22 de febrero una de las concentraciones más amplias de vehículos clásicos en el país, con motivo del Día Nacional del Auto Antiguo, de acuerdo con información difundida por autoridades estatales y los organizadores.

El evento se llevará a cabo de 10:00 a 18:00 horas en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina y tendrá acceso gratuito para el público.

Organización y objetivos de la concentración

Según los datos dados a conocer, se espera la participación de más de 900 automóviles, motocicletas y bicicletas antiguas y clásicas, cifra que, de confirmarse, superaría ediciones previas realizadas en otras sedes.

La organización corre a cargo de la Secretaría de Cultura del Estado, el Patronato de la Feria Nacional Potosina y la Federación Mexicana del Auto Antiguo y Clásico, quienes señalaron que el objetivo es reunir a clubes y coleccionistas de distintas entidades, así como atraer visitantes interesados en la preservación del patrimonio automotriz.

El encuentro incluirá exhibición de vehículos restaurados, modelos históricos y espacios de convivencia entre aficionados. De concretarse la participación prevista, sería una de las ediciones con mayor convocatoria en la historia de esta celebración.

