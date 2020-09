Sancionan a 8 negocios

Al cierre del conteo de sanciones a negocios de venta de alcohol durante los días 15 y 16 de septiembre, la Dirección de Gobernación de Gobierno del Estado y la Dirección de Comercio de la alcaldía capitalina registraron ocho intervenciones con necesidad de aplicar medidas de apremio. Cuatro puntos de venta de bebidas alcohólicas fueron clausurados.

Loreto Lomas fue clausurado por no respetar las normas de sanidad por tener aglomeración de gente y por no cumplir con el giro mercantil, puesto que siendo restaurantes bar no proporcionó el servicio de comidas y solamente funcionó el servicio de bar.

En el caso del segundo establecimiento, Micheladería Carranza, fue cerrado por violar el giro mercantil. En la misma avenida fue clausurada únicamente el área de vinos del Hotel NH, puesto que no respetó el horario en la madrugada del 16 de septiembre y funcionaba después de las 3 de la mañana con 45 minutos. El resto de las áreas de consumo quedó sin medidas de sanción por que no había causal de infracción.

En el caso de la cuarta clausura, el "Jotas Room", ubicado en el barrio de San Sebastián, es el establecimiento que recientemente trajo un espectáculo con una muy conocida integrante de la farándula de origen cubano.