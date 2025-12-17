logo pulso
Sancionan a vecino de Parrodi por poda de árboles

No fue ejecutada ni autorizada por el Ayuntamiento capitalino

Por Rolando Morales

Diciembre 17, 2025 12:54 p.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, aclaró que la poda severa realizada a varios árboles en la calle Anastasio Parrodi, a la altura de Mariano Abasolo, en el Centro Histórico, no fue ejecutada ni autorizada por el Ayuntamiento, sino que se trató de una acción realizada por particulares, la cual, fue atendida tras una queja ciudadana.

Explicó que el hecho fue dado a conocer previamente en las redes sociales oficiales, donde se documentó que la intervención ocurrió luego de que, durante la poda, se registrara una falla en el suministro eléctrico al dañarse un transformador.

Tras el reporte, elementos de la Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio y detuvieron a las personas que realizaban los trabajos, además de asegurar la maquinaria utilizada.

Azuara detalló que, contrario a algunas versiones difundidas, no se trató de un "ecocidio", término que dijo ha sido utilizado de manera incorrecta. Subrayó la importancia de generar una mayor cultura ambiental entre la ciudadanía, ya que existen distintos tipos de intervenciones arbóreas, como la poda, la poda severa y la tala, las cuales tienen implicaciones y regulaciones distintas.

Indicó que fueron más de cinco árboles los que resultaron afectados, por lo que el propietario del inmueble fue sancionado económicamente.

Además, señaló que la persona responsable cerró la vialidad sin contar con autorización previa, lo que derivó también en una infracción por parte de Tránsito Municipal, al haberse interrumpido la circulación de manera indebida.

El funcionario precisó que, al arribo de las autoridades, la poda severa ya había sido realizada en la mayoría de los árboles, por lo que personal de Parques y Jardines únicamente intervino para dar mantenimiento a uno de ellos y evitar daños mayores. Advirtió que una poda inadecuada puede provocar contaminación, infecciones o daños irreversibles en los ejemplares.

Finalmente, Azuara señaló que el Ayuntamiento aplicó medidas de remediación ambiental, las cuales, también serán cubiertas por el dueño del predio.

