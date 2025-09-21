Saquean carro en plena avenida Mariano Arista

La inseguridad en el Centro Histórico de San Luis Potosí, sigue siendo un problema para ciudadanos y comerciantes, quienes denuncian la falta de presencia policial en calles transitadas de la capital potosina. El pasado 19 de septiembre, un ciudadano reportó a través de redes sociales que un familiar fue víctima del robo de pertenencias tras la apertura ilícita de su vehículo en la calle Mariano Arista, aledaña a la avenida Carranza, una de las más concurridas de la ciudad.

De acuerdo con imágenes captadas por una cámara de seguridad, se observa a dos hombres rondando el automóvil y, tras asegurarse de que no había elementos de seguridad presentes, uno de ellos ingresó al vehículo por la ventana trasera derecha para abrir las puertas y el cofre. Durante varios minutos y sin apresurarse, los delincuentes sustrajeron la batería y objetos personales de la víctima, que introdujeron en una mochila. Todo el acto fue presenciado por transeúntes y conductores, sin que se observara algún intento de intervención.

En el acto, no se registró la presencia de patrullas ni de elementos de la policía municipal, lo que permitió a los responsables retirarse del lugar sin mayores inconvenientes.

La denunciante hizo un llamado enérgico a las autoridades para reforzar la seguridad en el primer cuadrante de la ciudad y prevenir este tipo de delitos del fuero común.

Según comerciantes y habitantes del Centro Histórico, los reportes de robo y hechos delictivos han aumentado en lo que va del 2025, mientras que la respuesta de la Policía Municipal ha sido percibida como tardía, generando preocupación sobre la efectividad de las estrategias de seguridad en la zona.