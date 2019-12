SCT detiene en revisiones hasta 80 taxis por semana

En los primeros tres meses del 2020, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) realizará el pase de revista a mil 150 unidades de transporte urbano que circulan en la capital y en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Fernando Chávez Méndez, titular de la SCT indicó que también se supervisará a 3 mil 6000 unidades de taxi. Indicó que entre los puntos a inspeccionar se encuentran los exámenes de las condiciones físicas y toxicológicas de los conductores.

También se revisará en los vehículos todo lo relacionado con la cuestión mecánica, como la antigüedad, y que se apeguen a los estándares de calidad como el no traer vidrios polarizados. Dijo que las unidades que no cumplen con los requisitos son regresados, por lo que se les impone un plazo y en caso contrario de no cubrir con esa normatividad, son retirados de circulación.

El titular de SCT indicó que algunas unidades del transporte urbano, no han retirado las pasarelas y no han instalado los sistemas electrónicos modernos, "por lo que estaremos aplicando medidas especiales contra ellos".

Explicó que los operativos en las calles son constantes, para detectar a los taxis que no se apegan a lo requerido en los pases de revista, por lo que se detienen entre 70 y 80 vehículos a la semana, a quienes dependiendo de la falta se les cobra entre 300 y 500 UMAS de sanción.