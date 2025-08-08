Se abre nuevo socavón en la Progreso
El pavimento colapsó a causa de los daños en el drenaje en la avenida Curie
La Dirección de Protección Civil capitalina informó sobre la detección de un nuevo socavón al sur de la ciudad.
El personal del Área de Construcción atendió el reporte del pavimento colapsado a causa de daños en el drenaje en la avenida Curie de la colonia Progreso.
Se informó que se acordonó la zona de afectación, "por lo que se recomienda a conductores de vehículos que acaten las indicaciones de las autoridades".
