Se abre nuevo socavón en la Progreso

El pavimento colapsó a causa de los daños en el drenaje en la avenida Curie

Por Redacción

Agosto 08, 2025 02:29 p.m.
A
Foto: Protección Civil

Foto: Protección Civil

La Dirección de Protección Civil capitalina informó sobre la detección de un nuevo socavón al sur de la ciudad.

El personal del Área de Construcción atendió el reporte del pavimento colapsado a causa de daños en el drenaje en la avenida Curie de la colonia Progreso.

Se informó que se acordonó la zona de afectación, "por lo que se recomienda a conductores de vehículos que acaten las indicaciones de las autoridades". 

SLP

Redacción

El pavimento colapsó a causa de los daños en el drenaje en la avenida Curie

