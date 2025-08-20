logo pulso
Se acentúa falla geológica en colonias Terremoto y La Esperanza

Se lleva a cabo monitoreo para identificar riesgos de hundimientos

Por Rolando Morales

Agosto 20, 2025 12:57 p.m.
A
Adrián Cortázar Ruiz, titular de Protección Civil Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí, señaló que la falla geológica presente en las colonias El Terremoto y La Esperanza ha acentuado su presencia en esta zona, por lo que ya se prepara un estudio al respecto para mitigar riesgos.

Este martes la Dirección de Protección Civil Municipal informó que el Área de Construcción llevó a cabo junto con académicos especialistas un monitoreo para identificar hundimientos y desniveles en el terreno de las mencionadas colonias a fin de mitigar riesgos a la población aledaña.

“Desgraciadamente, vendieron esos terrenos construyeron, y ahorita el problema es que esa falla geológica al ser algo natural, pues no sabemos qué tanto pueda incidir”, así lo expresó el funcionario municipal al explicar que ya se trabaja en un estudio por parte del Instituto de Geología de la UASLP la cual está en el proceso de analizar la información recabada.

Cortázar Ruiz puntualizó que el problema de las fallas geológicas presentes en la capital potosina no se han acentuado a excepción de la que atraviesa estas dos colonias, “nos entregan un reporte de hacia dónde puede ir la falla y que tanto ha crecido”.

Asimismo, Protección Civil Municipal informó que tras tener los datos del estudio realizado se actualizará la información del Atlas Dinámico de Riesgo, a fin de obtener información precisa de prevención y atención de emergencias en la capital potosina.

SLP

Rolando Morales

Se lleva a cabo monitoreo para identificar riesgos de hundimientos

