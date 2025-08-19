Detecta PC hundimientos en colonias Terremoto y la Esperanza

La Dirección de Protección Civil (PC) en la capital informó que su personal del Área de Construcción en coordinación especialistas de la Facultad de Geología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) realizó monitoreo de una falla geológica que se encuentra debajo de las colonias Terremoto y la Esperanza.

Se informó que, con equipo especial, se identificaron algunas zonas de hundimientos y un desnivel en el terreno.

Asimismo, se señaló que con la información que se recabe con este tipo de exploraciones en las zonas de fallas geológicas, se estará actualizando el Atlas de Riesgo Dinámico que se desarrolló en conjunto entre Gobierno Municipal SLP y la misma UASLP.