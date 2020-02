Se alista SSA para posibles contagios de coronavirus en SL

Como parte de las acciones preventivas, ayer inició la fase de preparación para atender posibles contagios de coronavirus 2019-nCoV en la entidad, anunció Mónica Liliana Rangel Martínez, titular de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (Ssa).

Posterior a encabezar la instalación del Comité Estatal para la Seguridad en Salud y la primera reunión extraordinaria de 2020 "Enfermedad Febril Respiratoria por coronavirus 2019-nCoV", recalcó que hasta el momento no hay casos confirmados en México, pues de los nueve presuntos contagios todos fueron descartados.

Puntualizó que, hasta el 4 de febrero próximo se valorará si es necesario la adquisición de insumos para atender la situación, pues antes se evaluará con todo el Sector Salud gubernamental y privado.

Asimismo, precisó que el 7 de febrero próximo se emitirán los lineamientos a nivel estatal para las instituciones de salud, con el objetivo de precisar cuál será el procedimiento y protocolo de atención ante presuntos casos.

Exhortó a la población a no viajar a China u otros países donde se han confirmado contagios, si no es necesario hacerlo, sin embargo, todavía no existe declaratoria de restricción de viaje, acotó.

En rueda de prensa, refirió que los voceros oficiales para dar a conocer información al respecto, serán ella y Miguel Ángel Lutzow Steiner, titular de la Dirección de Salud Pública de la Ssa.

Rangel Martínez afirmó que diariamente la dependencia estatal informará datos vinculados al padecimiento a las 22:00 horas, a fin de evitar desinformación entre la ciudadanía, sobre todo la que circula en redes sociales.