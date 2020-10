Se amparan cinco magistrados contra la decisión del Congreso de no ratificarlos

La funcionaria preciso qué los magistrados que solicitaron el amparo son Graciela González Centeno; Luis Fernando Gerardo González; Arturo Morales; Rocío Hernández y Refugio González. Otro magistrado, del cual no proporcionó el nombre, estaría todavía evaluando la decisión de solicitar la protección de la justicia o no, en contra de la decisión del Congreso de no ratificarlo.

Como sea, dijo la magistrada presidente, se están tomando las medidas necesarias para que la operación del Poder Judicial no se vea afectada. Aclaró que, de momento, las posiciones están siendo cubiertas por los magistrados supernumerarios y se está a la espera de que el poder ejecutivo envíe las ternas por lo menos para las dos posiciones en las cuales no hay conflicto puesto que fueron liberadas por magistrados que ya alcanzaron el tope máximo de 15 años en el cargo.

Se esperaría también el envío de una tercera terna para cubrir la vacante del magistrado que no ha solicitado amparo, aunque esta situación podría cambiar en cualquier momento.

En el tema de cómo afecta al Poder Judicial la vuelta al semáforo amarillo, García López comentó que, de momento, "todos nos estamos ajustando a lo que nos marca la Secretaría de Salud y ya posteriormente habrá una sesión con ambos plenos para definir nuevas estrategias y actividades".

En cuanto a las cifras de contagiados de COVID-19 dentro del Poder del cual es titular, Olga Regina comentó que los números bajaron de seis a solamente dos contagios, de los cuales, ninguno afecta a magistradas o magistrados. Por lo demás, hay resultados de pruebas que todavía están pendientes para actualizar las cifras.

