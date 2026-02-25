Se cumplió con recomendación de CEDH sobre pensionados: EGC

El alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó que el Ayuntamiento de San Luis Potosí ya dio respuesta a los señalamientos relacionados con la atención de solicitudes de jubilación y pensión, al precisar que de los tres casos observados por una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en 2025.

El edil explicó que al menos dos ya estaban debidamente documentados y listos para concluir su trámite, mientras que un tercero será turnado a la comisión correspondiente la próxima semana. Señaló que el gobierno municipal es respetuoso de la justicia laboral y que, aunque algunos trabajadores buscan agilizar los procesos, estos deben cumplir con los procedimientos establecidos hasta agotarse conforme a la normatividad.

Lo anterior ocurre luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos determinó en 2025 que el Ayuntamiento incurrió en dilaciones injustificadas en la resolución de tres solicitudes de pensión, algunas iniciadas desde 2019 y 2022, por lo que emitió la Recomendación No. 11/2025 al considerar vulnerado el derecho a la seguridad social.

Al respecto, el alcalde sostuvo que cuando la recomendación fue notificada, dos de los expedientes ya se encontraban prácticamente concluidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

LEA TAMBIÉN Discrepa número de pisos aprobado en obra de Lomas Galindo Ceballos también señaló que el proyecto cuenta con factibilidades de agua y drenaje ya revisadas

Galindo Ceballos destacó que la administración municipal no ha dejado de cumplir con su obligación de reconocer la trayectoria laboral de su personal, al señalar que la semana pasada se jubiló a 30 trabajadores y que en noviembre pasado se otorgó la jubilación a otros 30 policías, como parte de un proceso continuo de atención a quienes han cumplido con su vida laboral dentro del Ayuntamiento.