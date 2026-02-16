Se degrada salud mental de escolares

Los casos de adolescentes que abandonan temporalmente sus hogares en municipios de la Huasteca potosina están relacionados principalmente con problemas de salud mental y con el debilitamiento de la comunicación familiar, situación que —de acuerdo con autoridades educativas— se ha agravado por el uso intensivo de redes sociales y asistentes digitales, señaló el titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo.

El funcionario explicó que el sistema educativo estatal mantiene de forma permanente programas de atención socioemocional en las escuelas, con el objetivo de detectar señales de riesgo entre estudiantes y brindar acompañamiento oportuno tanto a alumnos como a docentes.

Advirtió que, actualmente, muchos jóvenes optan por interactuar con herramientas tecnológicas en lugar de comunicarse con padres, hermanos u otros familiares, lo que ha contribuido a procesos de aislamiento y, en algunos casos, a ausencias del hogar por periodos determinados.

Torres Cedillo subrayó que las instituciones educativas participan principalmente en labores preventivas; no obstante, cuando se reporta la desaparición o no localización de un menor, la atención corresponde a otras autoridades. En ese sentido, indicó que dichos casos son atendidos por instancias de seguridad pública y procuración de justicia, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Finalmente, reiteró que la prioridad de la dependencia es fortalecer los entornos escolares seguros y la salud emocional de la comunidad estudiantil en todo el estado de San Luis Potosí, al considerar que la detección temprana y la participación activa de las familias son factores clave para prevenir situaciones de riesgo entre niñas, niños y adolescentes.