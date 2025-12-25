Se forma un enorme charco con lama verde en Blvr. Río Santiago

Algo está fallando en el mantenimiento del drenaje pluvial del bulevar del río Santiago y su cruce con la lateral sur a norte de la carretera a Matehuala, pues en ese cruce se ha formado un pozo de aguas verdosas que, por su profundidad, representa un riesgo para peatones, ciclistas y motociclistas que suelen usar ambas vías de tránsito.

Y desde hace semanas, si no es que meses, en el sitio referido se pueden observar, aguas residuales estancadas junto con un montón de basura que, seguramente, ha sido arrojada ahí por los propios automovilistas que a diario pasan o bajan al bulevar para llegar más rápidamente a su destino.

Urge un desazolve por parte de Interapas o de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) del gobierno estatal para que las aguas estancadas en este desagüe vuelvan a fluir. Si bien la boca de alcantarilla se halla actualmente rodeada por un barandal pintado de amarillo, la pendiente que la rodea puede resultar de riesgo y provocar la caída de un peatón, ciclista o motociclista.

Lo ideal, en este caso, sería que, además del barandal, se instalara una malla o rejilla que impida la caída de alguna persona y de paso, que la basura se acumule en este sumidero en el que los olores ya resultan, casi, insoportables.

