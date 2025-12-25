logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Fotogalería

PAZ, AMOR Y ARMONÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se forma un enorme charco con lama verde en Blvr. Río Santiago

Por Leonel Mora

Diciembre 25, 2025 03:00 a.m.
A
Se forma un enorme charco con lama verde en Blvr. Río Santiago

Algo está fallando en el mantenimiento del drenaje pluvial del bulevar del río Santiago y su cruce con la lateral sur a norte de la carretera a Matehuala, pues en ese cruce se ha formado un pozo de aguas verdosas que, por su profundidad, representa un riesgo para peatones, ciclistas y motociclistas que suelen usar ambas vías de tránsito.

Y desde hace semanas, si no es que meses, en el sitio referido se pueden observar, aguas residuales estancadas junto con un montón de basura que, seguramente, ha sido arrojada ahí por los propios automovilistas que a diario pasan o bajan al bulevar para llegar más rápidamente a su destino.

Urge un desazolve por parte de Interapas o de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) del gobierno estatal para que las aguas estancadas en este desagüe vuelvan a fluir. Si bien la boca de alcantarilla se halla actualmente rodeada por un barandal pintado de amarillo, la pendiente que la rodea puede resultar de riesgo y provocar la caída de un peatón, ciclista o motociclista.

Lo ideal, en este caso, sería que, además del barandal, se instalara una malla o rejilla que impida la caída de alguna persona y de paso, que la basura se acumule en este sumidero en el que los olores ya resultan, casi, insoportables.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Papa León XIV pide respeto por la vida humana
Papa León XIV pide respeto por la vida humana

Papa León XIV pide "respeto por la vida humana"

SLP

El Universal

El Pontífice insta a valorarla en su mensaje navideño

Guardia Civil Estatal reporta 35 detenciones en operativos de cierre de 2025
Guardia Civil Estatal reporta 35 detenciones en operativos de cierre de 2025

Guardia Civil Estatal reporta 35 detenciones en operativos de cierre de 2025

SLP

Redacción

La Guardia Civil Estatal detiene a 35 personas durante operativos de cierre de 2025, abarcando diversos delitos.

Interapas verifica calidad del agua de El Realito en temporada navideña
Interapas verifica calidad del agua de El Realito en temporada navideña

Interapas verifica calidad del agua de El Realito en temporada navideña

SLP

Redacción

El organismo realiza muestreos y análisis antes de distribuir el agua a la red.

Operativo Cohetón: Prohibida, la venta de pirotecnia en Soledad
Operativo Cohetón: Prohibida, la venta de pirotecnia en Soledad

Operativo Cohetón: Prohibida, la venta de pirotecnia en Soledad

SLP

Martín Rodríguez

Este 24 de diciembre dio inicio la vigilancia preventiva contra la venta, almacenamiento y distribución