Se mantiene frío con mínimas de 8°C y lluvias en la Huasteca

El pronóstico señala temperaturas máximas de 21 grados en la zona centro y hasta 29 grados en la Huasteca

Por Redacción

Diciembre 24, 2025 07:26 a.m.
A
Se mantiene frío con mínimas de 8°C y lluvias en la Huasteca

Los efectos del frente frío número 23, que desde hace varios días afecta al estado, se mantienen este martes con bajas temperaturas y probabilidad de lluvias y tormentas puntuales, principalmente por la mañana en la región Huasteca, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil de San Luis Potosí.

El pronóstico señala temperaturas máximas de 21 grados en la zona centro y hasta 29 grados en la Huasteca, mientras que las mínimas se ubican en 8 grados en la zona centro y 10 grados en el Altiplano.

Ante la persistencia del frío, Protección Civil reiteró el llamado a mantener medidas preventivas, como abrigarse adecuadamente, revisar la ventilación de calentadores y estufas, proteger tuberías y extremar cuidados con niños, adultos mayores y personas con padecimientos respiratorios. También recomendó evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse hidratado.

Las autoridades pidieron a la población seguir atenta a los avisos oficiales, ya que las condiciones pueden variar a lo largo del día.

