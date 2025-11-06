Se registra primera helada en Soledad

Habitantes del Ejido Soledad registraron la mañana de ayer la primera helada de la temporada invernal, fenómeno que dejó cristales de hielo sobre el pasto de algunas parcelas.

Los campesinos de la zona señalaron que aunque este descenso se esperaba para finales de noviembre, el frío llegó antes, por lo que temen que las siguientes heladas sean más intensas, pues esto podría ocasionar daños en los cultivos, especialmente en el maíz que aún se encuentra en etapa de formación.

De acuerdo con testimonios de habitantes de ese sector desde las primeras horas del día se percibió una baja considerable en la temperatura y el hielo fue evidente en patios, parcelas y zonas con pasto, lo que confirmaría el inicio formal del periodo invernal para la región rural del municipio.

Los productores hicieron un llamado para que las autoridades estatales y municipales estén pendientes, ya que de continuar estos descensos drásticos podrían requerirse apoyos emergentes para proteger la producción agrícola y garantizar que no haya pérdida de cosechas.

Debido al pronóstico para los próximos días, en los que se prevén más mañanas frías, las familias de este y otros ejidos mencionaron que se mantendrán alerta ante posibles nuevas heladas.