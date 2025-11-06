logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Fotogalería

INGRESA A LA FAMILIA DE CRISTO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Se registra primera helada en Soledad

Señalan ejidatarios que la temporada se adelantó y temen que se intensifiqué el frío

Por Flor Martínez

Noviembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Se registra primera helada en Soledad

Habitantes del Ejido Soledad registraron la mañana de ayer la primera helada de la temporada invernal, fenómeno que dejó cristales de hielo sobre el pasto de algunas parcelas.

Los campesinos de la zona señalaron que aunque este descenso se esperaba para finales de noviembre, el frío llegó antes, por lo que temen que las siguientes heladas sean más intensas, pues esto podría ocasionar daños en los cultivos, especialmente en el maíz que aún se encuentra en etapa de formación.

De acuerdo con testimonios de habitantes de ese sector desde las primeras horas del día se percibió una baja considerable en la temperatura y el hielo fue evidente en patios, parcelas y zonas con pasto, lo que confirmaría el inicio formal del periodo invernal para la región rural del municipio.

Los productores hicieron un llamado para que las autoridades estatales y municipales estén pendientes, ya que de continuar estos descensos drásticos podrían requerirse apoyos emergentes para proteger la producción agrícola y garantizar que no haya pérdida de cosechas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Debido al pronóstico para los próximos días, en los que se prevén más mañanas frías, las familias de este y otros ejidos mencionaron que se mantendrán alerta ante posibles nuevas heladas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Iniciativa para regular uso de IA, una trampa para censurar: CO
Iniciativa para regular uso de IA, una trampa para censurar: CO

Iniciativa para regular uso de IA, una trampa para censurar: CO

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

La organización civil se pronunció en contra de la iniciativa promovida por el PVEM

Permanece pronóstico de heladas en SLP por Frente Frío 12
Permanece pronóstico de heladas en SLP por Frente Frío 12

Permanece pronóstico de heladas en SLP por Frente Frío 12

SLP

Redacción

Protección Civil advierte mínimas de hasta 4°C en zona centro; recomienda abrigarse y cuidar a grupos vulnerables

Lanzan programa "San Luis en Bici"
Lanzan programa "San Luis en Bici"

Lanzan programa "San Luis en Bici"

SLP

Rolando Morales

Esto, pese a que no hay avances en el Plan Maestro de Ciclovías

Necesario actualizar normativa de hotelería
Necesario actualizar normativa de hotelería

Necesario actualizar normativa de hotelería

SLP

Martín Rodríguez