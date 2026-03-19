Se registran más de 133 mil para beca Rita Cetina en SLP

Con un avance del 80 por ciento en San Luis Potosí, este día cierra el registro para la inscripción de escolares de educación básica a la Beca Rita Cetina, informó José Osmar Rodríguez Rubio, titular de la Oficina de Representación de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

En noviembre del 2025, Mario Martín Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que, en el estado se beneficiarían a 128 mil 885 becarios de secundaria.

Además de referir que no habrá prórroga hasta el siguiente ciclo escolar, Rodríguez Rubio refirió que hasta el momento, se han registrado 133 mil 949 estudiantes de escuelas secundarias con corte hasta ayer miércoles.

En rueda de prensa, el funcionario federal exteriorizó que dicha cantidad representa el 80 por ciento de la expectativa de cobertura en la entidad potosina.

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Afirmó que la Secretaría del Bienestar sostuvo reuniones con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) y el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), por lo cual, miles de alumnos recibieron asesoría en las propias escuelas.

Recordó que el registro comenzó el pasado 2 de marzo y el plazo fenece hoy 19 de marzo, por lo cual, conminó a la ciudadanía ingresar a la página web para incorporar a sus hijos, así como acudir a los módulos ubicados en plazas públicas municipales. En la capital, se ubican en la alameda Juan Sarabia.

LEA TAMBIÉN Beca Rita Cetina inicia inscripción para estudiantes de primaria El registro es gratuito y en línea, con plazo hasta el 19 de marzo para completar la solicitud.

El programa federal otorgará 900 pesos bimestrales a cada familia que tenga a un estudiante de secundaria y en el caso de que contar con más de una hija o hijo en este nivel, se dará 700 pesos adicionales por cada uno de ellos.