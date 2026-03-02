Se registraron en Villa de Pozos 46 incendios durante febrero
La corporación municipal reportó, también, 12 fugas de gas y 7 accidentes vehiculares
Protección Civil municipal Villa de Pozos dio a conocer los datos de las incidencias atendidas en febrero en números.
Durante el mes se brindaron atenciones a 115 servicios de emergencia en el municipio.
Entre las incidencias más relevantes se destacan:
- 46 incendios
- 4 de ellos forestales
- 12 fugas de gas
- 7 accidentes vehiculares
Cada cifra representa respuesta inmediata, coordinación operativa y compromiso con la seguridad de nuestras familias, dijo la corporación.
Aumentan incendios forestales en SLP
En dos meses PC estatal contabiliza hasta 24 conflagraciones
