EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

SLP

Se registraron en Villa de Pozos 46 incendios durante febrero

La corporación municipal reportó, también, 12 fugas de gas y 7 accidentes vehiculares

Por Redacción

Marzo 02, 2026 01:02 p.m.
Se registraron en Villa de Pozos 46 incendios durante febrero

Protección Civil municipal Villa de Pozos dio a conocer los datos de las incidencias atendidas en febrero en números.

Durante el mes se brindaron atenciones a 115 servicios de emergencia en el municipio.

Entre las incidencias más relevantes se destacan:

46 incendios

- 4 de ellos forestales

12 fugas de gas

7 accidentes vehiculares

Cada cifra representa respuesta inmediata, coordinación operativa y compromiso con la seguridad de nuestras familias, dijo la corporación.

Aumentan incendios forestales en SLP

En dos meses PC estatal contabiliza hasta 24 conflagraciones

Se registraron en Villa de Pozos 46 incendios durante febrero
Se registraron en Villa de Pozos 46 incendios durante febrero

Se registraron en Villa de Pozos 46 incendios durante febrero

SLP

Redacción

La corporación municipal reportó, también, 12 fugas de gas y 7 accidentes vehiculares

