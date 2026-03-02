Se registraron en Villa de Pozos 46 incendios durante febrero

Protección Civil municipal Villa de Pozos dio a conocer los datos de las incidencias atendidas en febrero en números.

Durante el mes se brindaron atenciones a 115 servicios de emergencia en el municipio.

Entre las incidencias más relevantes se destacan:

- 46 incendios

- 4 de ellos forestales

- 12 fugas de gas

- 7 accidentes vehiculares

Cada cifra representa respuesta inmediata, coordinación operativa y compromiso con la seguridad de nuestras familias, dijo la corporación.