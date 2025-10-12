Sectur del Gobierno Estatal busca aumento presupuestal para 2026

Para el ejercicio fiscal 2026, la Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno del Estado, busca obtener un incremento de poco más del 33 por ciento en la partida presupuestal que recibió este año.

De acuerdo con el decreto 0037 del presupuesto de egresos del 2025, el Poder Legislativo le asignó un monto de 60 millones 092 mil 657 pesos.

Al respecto, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, titular de la Sectur, informó que la propuesta por poco más de 80 millones de pesos, ya fue entregada a la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Es decir, para el próximo año pretende un aumento de poco más de 20 millones de pesos, equivalente a un aumento de más de 33 por ciento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En entrevista, la funcionaria estatal expuso que, si bien el planteamiento considera el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) o inflación, también argumenta la importancia de asignar mayor financiación a sector turístico, indispensable para el desarrollo del estado.