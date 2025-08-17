logo pulso
Seduvop anuncia reactivación de obras en la UASLP

La titular de Seduvop informa sobre los avances en la Facultad de Ciencias UASLP

Por Rubén Pacheco

Agosto 17, 2025 11:29 a.m.
A
Seduvop anuncia reactivación de obras en la UASLP

Debido a que estaban pendientes de atender lineamientos que la SEP le solicita a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), no se había avanzado en los trabajos en la Facultad de Ciencias, sin embargo, "próximamente" comenzarán a retomarse, informó Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

El 12 se abrirl, es decir, hace más de un año y cuatro meses, iniciaron las obras de ampliación y reforzamiento de la Torre 2 de la Facultad de Ciencias de la UASLP, campus pedregal, donde se aplica una inversión de 32.7 millones de pesos.

La funcionaria estatal afirmó que hasta hace unos días la casa de estudios autorizó la parte final del gimnasio. "Bueno, se continuará con eso. Esperemos que, pues en este mismo año se pueda quedar concluido".

Aunado a ello, Vargas Tinajero reveló que la Universidad está por entregar estudios que hacian falta sobre otra parte de las obras, lo cual permitirá progresar en la ejecución del pago en especie del Gobierno del Estado.

