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Seduvop descarta freno en obras por aumento de insumos

A pesar del incremento en precios de cemento y asfalto, las obras públicas no se han detenido en SLP

Por Rubén Pacheco

Abril 15, 2026 12:42 p.m.
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Seduvop descarta freno en obras por aumento de insumos

Si bien en la actualidad el precio de algunos insumos de la construcción como el cemento y el asfalto han incrementado los costos, ninguna obra se ha detenido por ese motivo, afirmó Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

Consideró que, si bien los aumentos se deben a los conflictos bélicos internacionales, los cuales nadie esperaba, las empresas constructoras establecen un programa de calendarización y compras, a partir de la liberación de recurso por parte del estado.

Exteriorizó que, aunque puede no observarse progreso en alguna intervención de infraestructura vial, por ejemplo, en la rehabilitación de la avenida Benito Juárez, sigue extendiéndose la colocación de la carpeta asfáltica.

La funcionaria estatal estimó que los trabajos en dicha vialidad registran un avance en ambos lados de entre 55 y 60 por ciento, cuyo porcentaje progresa conforme a las plazos establecidos al inicio de la obra.

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Respecto a si implicaría un costo extra para la Seduvop, respondió que se tendría que valorar, porque los contratistas han comentado del comportamiento alcista, "pero veremos lo que se puede hacer", añadió.

"No se que tanto se hayan prevenido con este material, pero sí tiene por ahí un guardado de este asfalto para continuar. Yo te puedo decir que no estamos parados, hemos seguido avanzando", remató.

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