Seduvop se deslinda de retraso en obras de zona

Los retrasos en las obras de la zona norte de la capital en San Luis Potosí se deben a que los trabajos corresponden a la empresa concesionaria Kansas City y no a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), aclaró la titular de la dependencia, Leticia Vargas Tinajero.

Vecinos de la zona norte, cerca de Periférico han manifestado su molestia ante los retrasos en las obras que afectan la circulación en esta vialidad, señalando que los tiempos de ejecución no coinciden con los que les habían presentado las autoridades.

La funcionaria explicó que la empresa concesionaria está evaluando cómo otorgar permisos para realizar retornos en la zona, mientras que los trabajos que motivaron algunas manifestaciones de los vecinos ya se encuentran concluidos, aseguró Vargas Tinajero.

"Es que esa no es una obra de nosotros, o sea, es de Kansas. Sí estoy enterada de que los vecinos pues sí quieren que Seduvop lo atienda, sin embargo, se les ha comentado muchas veces que no podemos nosotros nada más entrar así, porque las vías están concesionadas justamente con esta empresa que es Kansas y no nos podemos nosotros meter", dijo.

