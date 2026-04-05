SEER realiza mantenimiento en escuelas durante vacaciones
Realizan limpieza y adecuaciones en planteles previo al regreso a clases
El Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) informó que durante el periodo vacacional de Semana Santa se llevan a cabo trabajos de mantenimiento, limpieza y adecuación en planteles educativos.
De acuerdo con la dependencia, las labores buscan mejorar las condiciones de las escuelas previo al regreso a clases, con intervenciones en distintos espacios para garantizar su funcionamiento.
El director general, Martín Rodríguez Ramírez, señaló que en estas actividades participa personal educativo, así como madres y padres de familia, quienes colaboran en acciones dentro de los planteles.
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Las autoridades indicaron que estos trabajos se realizan en diversas escuelas como parte de las acciones para mantener en condiciones la infraestructura educativa.
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