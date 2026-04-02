Vacaciones aumentan la violencia intrafamiliar

La titular de la Instancia Municipal de las Mujeres, Martha Orta Rodríguez, advirtió que durante los periodos vacacionales suelen incrementarse los factores que pueden detonar violencia al interior de los hogares, como el estrés familiar, la permanencia de niñas y niños en casa y el consumo de alcohol.

Explicó que, si bien estas condiciones no son determinantes, sí influyen en la generación de conflictos familiares, por lo que llamó a la población a estar atenta y buscar apoyo en caso de ser necesario.

En ese sentido, destacó que el Ayuntamiento de la capital, mantiene activa una línea telefónica de atención las 24 horas, disponible en el número 4448 22 36 35, a través de la cual se brinda acompañamiento a personas en situación de violencia. Precisó que la Unidad de Atención a la Violencia de Género se encuentra en operación permanente para responder a los reportes.

Orta Rodríguez también informó que la dependencia efectúa acciones preventivas mediante módulos informativos itinerantes en distintos puntos de la ciudad, donde se difunden herramientas como el violentómetro, además de orientación directa y promoción de la línea de apoyo.

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Asimismo, indicó que continuarán con el trabajo territorial durante la temporada vacacional, incluyendo brigadas comunitarias. Como ejemplo, detalló que recientemente concluyeron 11 brigadas en la comunidad de Peñasco, lo que permitió identificar necesidades específicas y fortalecer la creación de políticas públicas en conjunto con la ciudadanía, no solo en materia de violencia, sino también en temas de empoderamiento de las mujeres.

Finalmente, señaló que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y su área de inteligencia, se han identificado al menos 30 colonias en la capital donde se ha reforzado la prevención y atención de la violencia.