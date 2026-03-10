logo pulso
SLP

SEGE abre investigación tras denuncia en escuela 'Julián Carrillo'

Separó a un maestro de música, mientras se esclarecen los hechos

Por Rolando Morales

Marzo 10, 2026 11:06 a.m.
A
La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informó que activó los protocolos de atención tras una denuncia por presunta agresión a un alumno en la Escuela Estatal de Iniciación Musical "Julián Carrillo". La dependencia señaló que ya se inició una investigación para esclarecer los hechos y garantizar la protección de los estudiantes.

De acuerdo con la SEGE, el procedimiento se desarrolla conforme a la normativa vigente y a los protocolos establecidos para atender situaciones que involucren a niñas, niños y adolescentes dentro de los espacios educativos. Como medida cautelar, el docente señalado fue separado temporalmente de sus funciones frente a grupo mientras se llevan a cabo las indagatorias.

La dependencia estatal indicó que esta decisión busca garantizar el respeto a los derechos de todas las partes involucradas y asegurar que el proceso se realice de manera imparcial y apegada a derecho.

El pronunciamiento de la SEGE ocurre luego de que padres de familia, alumnos y exalumnos de la institución manifestaron su inconformidad por la separación del maestro Julio de Santiago, quien hasta el pasado 3 de marzo impartía las materias de Violín y Conjuntos Instrumentales (Orquesta), y solicitaron a las autoridades educativas revisar el caso con objetividad y respeto al debido proceso.

De acuerdo con integrantes de la comunidad educativa, la medida fue aplicada tras una inconformidad presentada por la familia de uno de los estudiantes. El hecho que originó la investigación habría ocurrido el pasado 2 de marzo durante el inicio de un ensayo de orquesta, cuando el docente solicitaba a los alumnos ocupar sus lugares para comenzar la práctica. Según versiones de estudiantes, después de reiterados llamados para mantener el orden, el maestro realizó un breve contacto en el hombro de uno de los alumnos para llamar su atención.

La SEGE reiteró que el proceso de investigación continúa con base en la información proporcionada por la institución, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y mantener espacios educativos seguros para la comunidad estudiantil.

Protestan por cese de profe de música

Paterfamilias piden a las autoridades revisar el caso

SEGE abre investigación tras denuncia en escuela 'Julián Carrillo'

SLP

Rolando Morales

Separó a un maestro de música, mientras se esclarecen los hechos

