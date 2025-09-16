SEGE asegura que bono a maestros será pagado

El titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, informó que ya está en vías de ser cubierto el bono económico a trabajadores de la educación, luego de que un error administrativo retrasó el pago previsto para finales de agosto.

Explicó que el problema surgió porque la federación solicitó dos nóminas por separado: una para la quincena y otra para el bono. Al enviarse de manera conjunta, se generó el retraso. “Fue error administrativo que aceptamos nosotros, porque lo de menos es que lo mandamos bien y la regó FONE; se requería en dos partes y ya fue enviado de nuevo”, aclaró.

Torres Cedillo señaló que el recurso ya está por cubrirse, y aprovechó para mencionar que en el caso de la promesa de la presidenta Claudia Sheinbaum, un concepto pendiente de pago corresponde al U-080, que cada año debe gestionarse para apoyar con el sueldo de los docentes.

El funcionario detalló que dicho recurso asciende a aproximadamente mil millones de pesos, con los cuales se ayuda a cubrir la nómina de telesecundaria, que ronda los 1,800 millones de pesos. “Si no se tuviera, sería todo un problema”, enfatizó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Agregó que también siguen pendientes la homologación y la federalización, procesos que dependen de la autorización de recursos federales. Finalmente, aseguró que recibieron un sector educativo “quebrado y sin expectativas” de cumplimiento en su momento.

Te puede interesar: UASLP sigue a la espera de que el Gobierno del Estado cubra adeudo millonario



