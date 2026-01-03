logo pulso
Seguirán temperaturas mínimas de 3°C en zona centro: CEPC

También se advirtió por frío en la zona altiplano y emiten recomendaciones

Por Redacción

Enero 03, 2026 11:02 a.m.
A
La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el Frente Frío número 25 continuará causando bajas temperaturas en lluvias puntuales en sierras de san Luis Potosí.

Indicó que se esperan temperaturas Máximas de 25ºC en zona centro, de 35°C en la zona huasteca.

También, advirtió por temperaturas mínimas de 3°C en zona centro y 5°C en la zona altiplano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Recomendaciones:

-En casa:

· Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").

· Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

· Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.

-Para tu salud:

· Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.

· Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

· Evita cambios bruscos de temperatura.

En caso de emergencia, llama al 911.

Desciende temperatura hasta los 3°C en zona centro y altiplano

Para el último día del año se esperan también lluvias puntuales en regiones serranas de la entidad

También se advirtió por frío en la zona altiplano y emiten recomendaciones

