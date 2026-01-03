Seguirán temperaturas mínimas de 3°C en zona centro: CEPC

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el Frente Frío número 25 continuará causando bajas temperaturas en lluvias puntuales en sierras de san Luis Potosí.

Indicó que se esperan temperaturas Máximas de 25ºC en zona centro, de 35°C en la zona huasteca.

También, advirtió por temperaturas mínimas de 3°C en zona centro y 5°C en la zona altiplano.

Recomendaciones:

-En casa:

· Abrígate bien: Usa varias capas de ropa (método "cebolla").

· Revisa calentadores: Asegúrate de que los calentadores, chimeneas y estufas estén ventilados para evitar la acumulación de monóxido de carbono.

· Cubre tuberías: Protege las tuberías de agua y medidores para evitar que se congelen y revienten.

-Para tu salud:

· Hidrátate: Aunque no sientas sed, bebe suficiente agua y consume frutas con vitamina C.

· Cuidado con grupos vulnerables: Presta especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

· Evita cambios bruscos de temperatura.

En caso de emergencia, llama al 911.