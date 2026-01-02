Días cálidos y noches heladas: frente frío 25 en SLP
El fenómeno ha generado variaciones extremas de temperatura en distintas regiones del estado
El frente frío número 25, que ingresó a San Luis Potosí desde hace varios días, continúa generando cambios drásticos de temperatura en la entidad, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil, además de provocar lluvias puntuales en zonas serranas.
De acuerdo con el reporte, durante el día se han registrado temperaturas máximas de hasta 25 grados Celsius en la zona centro y 29 grados en la región Huasteca; sin embargo, por la noche y madrugada el termómetro ha descendido de forma considerable, con mínimas de 3 grados en la zona centro y 4 grados en el Altiplano potosino.
Ante este escenario, Protección Civil exhortó a la población a tomar precauciones, principalmente en el uso de calentadores, estufas y chimeneas, a fin de evitar riesgos por monóxido de carbono, así como a proteger tuberías y medidores de agua.
En materia de salud, se recomendó mantener una adecuada hidratación, evitar cambios bruscos de temperatura y extremar cuidados en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Días cálidos y noches heladas: frente frío 25 en SLP
Redacción
El fenómeno ha generado variaciones extremas de temperatura en distintas regiones del estado
Sin agua, el 15% de la zona metropolitana
Rolando Morales
El 40% de los habitantes recibe el líquido por tandeo
Acaba Sheinbaum con regularización de autos chocolate
Jaime Hernández
Ordena fin de introducción de unidades; en SLP, entraron más de 121 mil