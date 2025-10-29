logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ENTUSIASTAS!

Fotogalería

¡ENTUSIASTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

SEP pide a Gallardo liberar recursos pendientes a la UASLP

El adeudo estatal con la Universidad asciende a 229 millones de pesos, según la SEP.

Por Pulso Online

Octubre 29, 2025 09:36 a.m.
A
SEP pide a Gallardo liberar recursos pendientes a la UASLP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) solicitó formalmente al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona que su administración cumpla con la entrega de recursos del Subsidio Ordinario 2025 destinados a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), cuyo adeudo asciende a 229 millones 103 mil 497 pesos.

En una carta fechada el 20 de octubre de 2025, firmada por el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, y el director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural, Carlos Iván Moreno Arellano, la SEP pidió la "amable intervención" del mandatario para garantizar el cumplimiento del convenio de financiamiento firmado con la Universidad desde 2016.

El oficio, con asunto "Adeudo Estatal", detalla que la falta de ministraciones se registra en el Sistema de Gestión U006 y en la Plataforma SEP Subsidio en Transparencia, con corte al 30 de septiembre de 2025.

La dependencia subrayó que respetar los plazos y montos establecidos en el Anexo de Ejecución 2025 es indispensable para que la UASLP solvente sus compromisos institucionales y mantenga su responsabilidad social.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La carta fue enviada también a la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal; al secretario de Educación estatal, Juan Carlos Torres Cedillo; y al rector Alejandro Zermeño Guerra, entre otros funcionarios.

El pronunciamiento federal ocurre en medio de las tensiones entre el Gobierno del Estado y la UASLP por el retraso en la transferencia de recursos, que la Universidad ha venido señalando públicamente en las últimas semanas.

–––

Te puede interesar: UASLP: qué facultades levantaron paro y cuáles lo mantienen

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Suspenden mercadito de Morales por falta de permiso y altos cobros
Suspenden mercadito de Morales por falta de permiso y altos cobros

Suspenden mercadito de Morales por falta de permiso y altos cobros

SLP

Rolando Morales

"Ni pagaban autorización, pero sí cobraban caro a los oferentes", señaló el alcalde Enrique Galindo

Más carpetas por narcomenudeo no significa alza en el delito: FGE
Más carpetas por narcomenudeo no significa alza en el delito: FGE

Más carpetas por narcomenudeo no significa alza en el delito: FGE

SLP

Rubén Pacheco

García Cázares explicó que incremento en las causas muestra eficacia en las detenciones

Presionan activistas por mayores penas para el maltrato animal
Presionan activistas por mayores penas para el maltrato animal

Presionan activistas por mayores penas para el maltrato animal

SLP

Leonel Mora

Se manifestaron hoy en la sede del Congreso para pedir celeridad en el análisis y votación de su iniciativa

Aún analizan mejoras en la Glorieta Real Inn por tráfico
Aún analizan mejoras en la Glorieta Real Inn por tráfico

Aún analizan mejoras en la Glorieta Real Inn por tráfico

SLP

Rolando Morales

Villa Gutiérrez propone obra mayor para mejorar la circulación vehicular en la zona